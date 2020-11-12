Мешканець Сєвєродонецька, який поцупив майже ₴50 тис. з банківських карток знайомого, сяде 4 роки
За принципової позиції Сєвєродонецької місцевої прокуратури вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області до 4 років позбавлення волі засуджено місцевого мешканця за відкрите та таємне викрадення чужого майна, вчинені повторно (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України).
Сторона обвинувачення довела, що у лютому 2020 року раніше судимий чоловік, побачивши у житловому кварталі міста знайомого у стані
алкогольного сп’яніння, викрав з його сумки мобільний телефон. У подальшому зловмисник знайшов під чохлом телефону аркуш паперу, на
якому було вказано пароль до мобільного додатку банку.
Увійшовши до додатку, він неправомірно переказав майже 50 тис. грн з двох банківських карток потерпілого та розпорядився грошима на власний розсуд.
Під час судового розгляду обвинувачений свою вину у вчиненні злочинів визнав у повному обсязі.
Суд врахував надані прокурорами докази, визнав громадянина винним в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, а також зобов’язав відшкодувати на користь потерпілого завдану матеріальну шкоду.
Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet