Мешканець Вінниці забрався до будинку пенсіонерки і забив стареньку до смерті

25 травня працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві 88-річної вінничанки. Чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Вінницької області, напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків Вінниці мертвою знайшли господарку помешкання. Слідчо-оперативна група поліції виявила на тілі вінничанки ознаки насильницької смерті.

Поліцейські встановили осіб, які останнім часом навідували потерпілу. Після перевірки та на підставі зібраних речових доказів, поліцейські встановили особу, причетну до вчинення тяжкого злочину. Ним виявився 53-річний вінничанин без постійного місця проживання, — інформують правоохоронці.

Поліцейські встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ввечері проник до помешкання пенсіонерки через вікно. Між ним та потерпілою виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний руками та ногами наніс численні удари по голові та тілу жінки. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. // ВІТА ТБ