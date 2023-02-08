Мешканець Вознесенщини віддав шахраям майже пів мільйона гривень за неіснуючі генератори

До сектору поліцейської діяльності № 1 Вознесенського райуправліня звернувся мешканець району про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його 490 тисячами гривень.

Зі слів потерпілого, на його електронну пошту від одного з онлайн-магазинів надійшло повідомлення із пропозицією купівлі дизельних генераторів. Зателефонувавши продавцям «фейкового магазину» та виконавши всі умови, передбачені для купівлі товару, 58-річний чоловік перерахував грошові кошти в сумі 490 тисяч гривень за реквізитами, які вказали шахраї. Після чого товар чоловікові так і не надійшов, а з продавцями більше не було зв’язку.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Фейкові сайти інтернет-магазинів та розрахунок наперед нерідко використовуються саме шахраями. Найчастіше аферисти продають та купують популярні товари. Наразі середина опалювального сезону, тож, таким товаром можуть бути дрова, а під час перебоїв із електропостачанням – генератори. Аби не потрапити на гачок шахраїв під час онлайн-шопінгу, поліцейські радять користуватися лише перевіреними сайтами, надавати перевагу післяплаті та не переходити за сторонніми посиланнями.

Поліція Вознесенщини закликає громадян бути обережними. Аби не стати жертвою шахраїв не повідомляйте нікому особистих даних, завжди перевіряйте інформацію і купуйте виключно на перевірених сайтах.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, не зволікайте, негайно телефонуйте 1️02 або звертайтеся до найближчого відділення поліції!

ГУ Національної поліції в Миколаївській області