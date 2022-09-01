Мешканець Запорізької області намагався за 20 тис. підкупити посадовця поліції

За процесуального керівництва Запорізької окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Вільнянська, який за гроші намагався повернути арештований поліцією автомобіль. Йому інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, 32-річний чоловік, перебуваючи у статусі підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків, за 20 тис грн вирішив підкупити начальника одного з відділень поліції. Кошти пропонував за закриття відносно нього кримінального провадження та повернення вилученого під час слідчих дій транспортного засобу.



Про факт пропозиції неправомірної вигоди посадовець поліції повідомив співробітників територіального підрозділу ВБ Нацполіції України, тому спроба підкупу проходила під контролем правоохоронців.

Чоловіка було викрито під час надання грошової пропозиції. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення № 2 Запорізького районного управління поліції Головного Управління Поліції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура