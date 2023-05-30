Мешканка Кіровоградщини викрала з банківської карти виплати за загиблого військовослужбовця

За процесуального керівництва прокурорів Новоукраїнської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом вчинення крадіжки та несанкціонованого втручання в автоматизовану банківську систему (ч.4 ст.185, ч.4 ст. 361 КК України).

За даними слідства, 25-річна жінка, достовірно знаючи про загибель у сусіда сина-військовослужбовця та про отримання ним від держави одноразової грошової виплати за загиблого героя, з корисливих мотивів здійснила крадіжку частини цих коштів.

Під приводом допомоги в поповненні рахунку на телефон, жінка довідалась дані банківської карти чоловіка. Потерпілий же, який був не обізнаний в тонкощах цифрових технологій, довірився спритній жінці.

Підозрювана здійснила авторизацію у мобільному додатку банку через мобільник чоловіка та отримала повний доступ до його банківського рахунку. У період з травня 2022 по лютий 2023 року жінка через несанкціонований вхід в особистий кабінет потерпілого, здійснила більше 30 незаконних банківських транзакцій з його рахунку на власну картку.

Слідством встановлено, що у різний час та різними сумами підозрювана зняла з банківської картки потерпілого понад 800 тис грн.

Наразі за скоєне, жінці загрожує до 12 років ув’язнення. Її подальшу долю вирішуватиме суд.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура