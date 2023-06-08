Мешканка міста Ізюм підозрюється у добровільному співробітництві з окупантами

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 57-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці Харківського регіону не припиняють роботу з викриття пристосуванців, які підтримували «руський мир».

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Так, за даними слідства, під час захоплення російськими військовими м. Ізюм місцева жителька з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

Так, жінка, уклавши «трудовий договір», обійняла посаду «головного спеціаліста загального відділу тимчасової ВЦА Ізюмського району».

Під час окупації міста колаборантка виконувала розпорядження та задачі, які їй особисто ставив так званий «голова» окупаційної адміністрації Ізюмщини.

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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