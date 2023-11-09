Мешканка Миколаєва збирала та передавала дані про місця дислокації ЗСУ родичу в Криму

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 56- річної мешканки м. Миколаєва за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у червні 2023 року підозрювана збирала та передавала родичу, який проживає на тимчасово окупованій території АР Крим, через месенджер «Telegram» інформацію про місця дислокації військових підрозділів Збройних Сил України та військової техніки на території Миколаївської та Херсонської областей.

При цьому жінка усвідомлювала, що надана нею інформація може бути використана для завдання ворогом артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.

За клопотанням сторони обвинувачення стосовно підозрюваної обрано виключний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювалось СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура