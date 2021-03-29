Мешканку Донеччини судитимуть за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Дзержинського міського суду Донецької області скеровано обвинувальний акт стосовно мешканки Донецька за фактом державної зради та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, громадянка України, діючи умисно та за власною ініціативою, у 2017 році разом із іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів.

Учасники агентурної мережі збирали та передавали інформацію про переміщення та розташування на конкретних позиціях військової техніки, особового складу Збройних Cил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України в районі проведення АТО/ООС. Такі дії могли завдати шкоди інтересам держави та призвести до інших тяжких наслідків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Рівненській області за оперативного супроводу відділу карного розшуку Управління СБУ в Рівненській області.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури