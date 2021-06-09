Мешканку Сєвєродонецька затримано за нанесення ножових поранень поліцейському

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури повідомлено про підозру 29-річній місцевій мешканці за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, 7 червня 2021 року дільничний офіцер поліції, патрулюючи в одному з кварталів міста, звернув увагу на підозрілу поведінку жінки, яка копирсалася у землі біля гаражів та щось шукала.

З метою з’ясування обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, попередньо представившись, поліцейський наблизився до жінки для здійснення перевірки. У цей момент підозрювана, яка шукала «закладку» з наркотиками, схопила з землі ніж та нанесла поліцейському удари в область ліктьового суглоба, стегна.

Одразу після вчинення злочину жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області.

За вчинення злочину вказаній особі загрожує до 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)