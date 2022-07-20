Мешканку У Стрия затримали за підозрою у нанесенні ножового поранення своїй матері

Як встановили правоохоронці, 35-річна стриянка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту вдарила 54-річну матір ножем у спину.

19 липня, близько 23.00, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир по вулиці Ленкавського у місті Стрий поранено жінку.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники Стрийського районного управління поліції. У квартирі правоохоронці виявили 54-річну власницю з ножовим пораненням.

Як встановили правоохоронці, до нанесення тілесних ушкоджень потерпілій причетна її раніше судима 35-річна донька. Між жінками, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт, під час якого донька вдарила матір ножем. Поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Потерпілу госпіталізовано у медичний заклад.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області