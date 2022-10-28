Мешканку Волині підозрюють у крадіжці півмільйона гривень у військовослужбовця ЗСУ 

За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річній мешканці Волинської області за фактом вчинення крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, фігурантка, перебуваючи в одному з сіл Червоноградського району, увійшла до чуже помешкання, у якому на той момент нікого не було.

В одній з кімнат підозрювана натрапила на спортивну сумку, в котрій було 500 тис. грн. Жінка забрала усі гроші, сховала їх під куртку та втекла з помешкання потерпілого.

Вкрадені гроші були заощадженнями військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові задання на фронті. Це була його платня, одержана за виконання обов’язку з відбиття збройної агресії Росії. Зібране він передав на зберігання матері.

Уже через декілька годин правоохоронцям вдалось затримати підозрювану у Волинській області. Жінка зізналась у вчиненому та повідомила де знаходяться вкрадені гроші.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури