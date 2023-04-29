Мешканці СІЗО «торгували» автівками, військовою амуніцією та «здавали» в оренду квартири

Наразі встановлено, що до рук шахраїв потрапили десятки потерпілих. Сума завданих їм збитків сягає пів мільйона гривень. Діяльність шахраїв припинили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та слідчі слідчого управління поліції Чернігівської області.

За даними слідства, організували шахрайську схему троє утриманців слідчого ізолятора та троє осіб з волі. Особи, які перебувають у СІЗО, розміщували оголошення в інтернеті про продаж транспортних засобів, військового обмундирування – тактичний одяг, взуття, жилети, спорядження – та електроносіїв. Аби привернути увагу якомога більше людей, вказували ціни, які були нижчими за ринкові. Крім того, пропонували послуги зі здачі в оренду квартир.

Покупцям детально розповідали характеристики товару, умови придбання або оренди, навіть обіцяли зробити знижку. Тим, хто потрапив «на гачок», шахраї повідомляли реквізити банківських карток осіб з волі. Отримані кошти фігуранти знімали, забирали свої відсотки та передавали за допомогою передач утриманцям СІЗО.

В ході слідства правоохоронці вже встановили причетність фігурантів до ошукування 13 потерпілих на суму майже 500 тисяч гривень. Утім, за даними поліцейських, кількість постраждалих значно більша.

27 квітня поліцейські провели ряд обшуків у камерах СІЗО, де утримуються фігуранти, а також за місцями мешкання. Вилучили сім-картки, телефони, «чорнові» записи. Вирішується питання про повідомлення ділкам підозри за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Заходи проводилися спільно з оперативними співробітниками ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» та за процесуального керівництва Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України