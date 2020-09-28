Мешканців Білокуракинського району, які вбили чоловіка та закопали тіло на подвір’ї, взято під варту 

За процесуального керівництва Білокуракинського відділу Старобільської прокуратури розкрито умисне вбивство та затримано двох підозрюваних у вчиненні злочину за попередньою змовою (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що 13 серпня 2020 року у Білокуракинському районі під час вживання алкогольних напоїв двоє місцевих мешканців побили свого товариша по чарці. У ході раптово виниклого конфлікту нападники заподіяли потерпілому численні травми, переломи ребер, значні крововиливи, а також ножове поранення у грудну клітку. Внаслідок спричинених травм 62-річний чоловік помер на місці.

З метою приховання слідів вчинення злочину підозрювані закопали тіло на подвір’ї, що належить одному з них, та аби заплутати слідство, самі ж повідомили до поліції про безвісне зникнення знайомого через 10 днів після вбивства.

Під час огляду території поліцейські виявили тіло чоловіка, особисті речі та лезо ножа зі слідами крові. Зловмисників було затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено їм про підозру. 28 вересня 2020 року вказаним особам судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Білокуракинського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури