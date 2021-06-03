Мешканця Білгорода-Дністровського засудили за пограбування малолітнього хлопчика

Нагадаємо: 18-річний молодик відібрав у 12-річного школяра мобільний телефон, коли той повертався з уроків додому.

Потерпілий одразу розповів про це дорослим і надав детальний опис зловмисника поліції. Це дало змогу оперативно затримати правопорушника та повернути ґаджет дитині.

Правоохоронці провели досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом пограбування, за його результатами оголосили фігуранту підозру і скерували матеріали до суду.

Суд вивчив обставини справи і призначив молодикові покарання у вигляді громадських робіт.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області