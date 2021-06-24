Мешканця Білолуцька засуджено до 9 років позбавлення волі за вбивство односельця сокирою

За підтримання публічного обвинувачення Новопсковським відділом Старобільської окружної прокуратури Луганської області судом ухвалено обвинувальний вирок 37-річному мешканцю селища Білолуцьк Старобільського району, який вчинив умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

За результатами судового розгляду прокурорами доведено, що у березні 2021 року раніше судимий за незаконний обіг наркотиків 37-річний чоловік вчинив вбивство односельця. Під час словесного конфлікту засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, умисно завдав потерпілому 8 ударів по голові сокирою. Унаслідок відкритої черепно-мозкової травми останній помер на місці.

Погоджуючись із доводами сторони обвинувачення, Новопсковський районний суд Луганської області визнав громадянина винним та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі за сукупністю раніше вчинених злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом поліції № 1 Старобільського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури)