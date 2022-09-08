Мешканця Білої Церкви засудили до 7 років позбавлення волі за смертельне побиття чоловіка

За підтримання публічного обвинувачення Білоцерківської окружної прокуратури жителя м. Білої Церкви визнано винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Його засуджено до семи років позбавлення волі.

В судовому засіданні прокурори довели, що у лютому поточного року між двома чоловіками, за місцем проживанням одного із них, під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка. Засуджений, взяв до рук ніж та наніс один удар потерпілому в ліву частину шиї.

Внаслідок отриманої травми, останній помер у лікарні.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура