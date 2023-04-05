Мешканця Дніпра судитимуть за серію жорстоких вбивств, у тому числі 13-річного хлопця

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактами трьох умисних вбивств, розбою, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, незаконного виготовлення вогнепальної зброї, бойових припасів, викрадення паспорта, підроблення та використання офіційного документа (п.п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року обвинувачений з метою заволодіння цінним майном знайомого вчинив розбійний напад на його домоволодіння.

Озброївшись та одягнувши засоби конспірації, чоловік проник до будинку, де на той час перебував 13-річний пасинок господаря. Побачивши незнайомого, дитина намагалася його зупинити, але зловмисник здійснив вогнепальний постріл у хлопчика, а потім наніс численні удари ножем по тілу. Від отриманих травм малолітній помер на місці.

Чоловіка затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Під час досудового розслідування було встановлено епізоди інших жорстоких вбивств. Усі злочини було здійснено задля власної наживи та детально сплановано.

Так, рідного брата він вбив та розчленував, а потім шляхом підроблення документів заволодів його квартирою.

Маючи конфлікт з керівником автогаражного кооперативу та бажаючи повернути керівну посаду, він наніс численні смертельні удари ножем потерпілому, а тіло сховав у гаражі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на все майно обвинуваченого.

Також встановлено співучасть у вчиненні розбійного нападу рідного сина обвинуваченого та скеровано обвинувальний акт до суду за фактами розбою, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин (ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України).

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання, у гаражному приміщенні, в автомобілі батька та сина вилучено засоби конспірації, схеми реалізації злочинів, підробні номери автівки, мобільні телефони, саморобну вогнепальну зброю та ножі, гранати, набої, психотропні речовини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури