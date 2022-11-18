Мешканця Херсонщини викрили у незаконному переправленні військовозобов’язаних до країн ЄС

За 1600 доларів мешканець Херсонщини допомагав чоловікам перетнути державний кордон України. Нині зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. За вчинене зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Детективи слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури припинили злочинну діяльність каналу переправи чоловіків до країн ЄС.

Зловмисник підшукував чоловіків через знайомих, готував їм документи, відповідно до яких за станом здоров’я вони були непридатні до військової служби, після чого інструктував їх щодо дат, маршрутів та пунктів перетину кордону. Вартість такого «трансферу» становила 1600 доларів США. Підробні документи фігурант робив від одного із військових комісаріатів, що був розташований на окупованій території.

Саме після отримання винагороди за свої «послуги» та передачі пакету документів для перетину державного кордону України 41-річний чоловік був затриманий правоохоронцями в Одесі.

У ході проведення санкціонованих обшуку поліцейські вилучили грошові кошти та інші докази його протиправної діяльності.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області