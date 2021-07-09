Мешканця Хмельниччини, який убив цивільну дружину, засуджено до 10 років позбавлення волі
Нетверезий чоловік після застілля прокинувся посеред ночі та почав з’ясовувати стосунки із жінкою.
Під час сварки накинувся на неї з молотком, який лежав під ліжком, бив переважно в область голови та обличчя.
Коли потерпіла вихопила знаряддя злочину з рук кривдника, він продовжив лупцювати її кулаками та палицею.
Рятуючи своє життя, жінка втекла з будинку, але агресор наздогнав її посеред вулиці, де, через отримані тілесні ушкодження, померла.
Вироком Славутського міськрайонного суду його визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.
«Засуджений оскаржив вирок суду першої інстанції в апеляційному порядку, однак завдяки принциповій позиції прокуратури його доводи відхилено», – повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олексій Луговий.
Вирок місцевого суду набрав законної сили.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури