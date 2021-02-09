Мешканця Київщини, який до смерті забив рідну матір, відправлено за ґрати на 9 років 

Прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення відносно 35-річного місцевого мешканця в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень , що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений посварився зі своєю 63-річною матір’ю й наніс їй численні удари кулаками в область голови та тулуба. Від отриманих травм грудної клітини та живота з пошкодженням внутрішніх органів і розвитком крововтрати, жінка померла.

Зловмисник провів з трупом матері в квартирі 2 дні, приховуючи вчинений ним злочин, допоки с усіди не відчули запах та не викликали правоохоронців, які зламавши двері оселі, виявили труп літньої жінки.

Суд визнав фігуранта провадження винним у вчиненні вказаного злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років.

Пресслужба Київської обласної прокуратури