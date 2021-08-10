Мешканця Київщини засуджено до 15 років тюрми за насильство над 11-річною дівчинкою

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок мешканцю Київщини, який вчинив сексуальне насильство відносно малолітньої дитини.

Згідно матеріалів слідства, в березні 2018 року чоловік підстеріг 11-річну дівчинку поруч із ліфтом у під’їзді багатоповерхівки.

Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку та вчинив відносно неї дії сексуального характеру, задовільнивши свою статеву пристрасть неприродним способом.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 КК України, тобто насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаного злочину та наполіг на максимальному покаранні, передбаченому санкцією статті.

Погоджуючись із доводами прокурора, Деснянський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Зловмисник перебуває під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури