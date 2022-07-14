Мешканця Київщини засуджено до 7 років позбавлення волі за смертельне побиття співмешканки

За публічного обвинувачення прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця міста Біла Церква у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори в суді довели, що у грудні 2020 року між засудженим та його співмешканкою, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт.

Чоловік завдав потерпілій близько 7 ударів кулаками по голові та обличчю. Від отриманих травм вона померла.

Враховуючи доводи прокурора, суд призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років.

Київська обласна прокуратура