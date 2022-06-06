Мешканця Київщини засуджено до 9 років позбавлення волі за смертельне побиття знайомого

За публічного обвинувачення Білоцерківської окружної прокуратури, чоловіка визнано винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори в суді довели, що у жовтні 2020 року між мешканцем смт. Ставище та його знайомим під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт.

Засуджений завдав потерпілому множинні удари по голові, тулубу та кінцівках дерев’яною шваброю. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Враховуючи доводи прокурора, суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура