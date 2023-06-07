Мешканця Київщини судитимуть за розбійний напад та умисне вбивство

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київщини за фактом умисного вбивства та розбою (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку березня цього року на території одного з сіл Білоцерківського району обвинувачений вдерся до будинку місцевого мешканця.

Погрожуючи ножем, він заволодів грошовими коштами та мобільним телефоном потерпілого, а після – завдав чоловікові чотири удари ножем в область серця. Від отриманих травм останній помер на місці злочину.

Обвинувачений, раніше неодноразово судимий за злочини проти власності, на даний час перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура