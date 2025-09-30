Мешканця Київщини викрили у незаконному зберіганні арсеналу зброї – йому загрожує до 7 років ув’язнення

Чоловік зберігав у гаражі кулемет, більше 40 гранат із запалами, тротилові шашки та електродетонатори. Наразі слідчі встановлюють походження боєприпасів, а також мету їх зберігання.

Протиправну діяльність 36-річного мешканця Київщини викрили слідчі Святошинського управління поліції Києва за оперативного супроводження працівників СБУ.

Під час обшуку приміщення гаражного кооперативу у Києві, який орендує зловмисник, поліцейські вилучили вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові речовини, які чоловік незаконно придбав і зберігав. З вилученого: кулемет, 42 гранати із запалами, 2 кг тротилових шашок та електродетонатори. Походження зброї, а також мету її зберігання наразі встановлюється.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду.

За зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва