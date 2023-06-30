Мешканця Київщини, який задушив знайомого через образи, засуджено до 8 років ув’язнення

Прокурори Обухівської окружної прокуратури довели у суді вину мешканця Василькова в умисному вбивстві та незаконному придбанні й зберіганні наркотичних засобів (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України).

Вироком суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.

У грудні 2022 року в Василькові між засудженим та його знайомим в ході розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт. Чоловік повалив опонента на підлогу, сів на нього і завдав численні удари кулаками по голові та тілу останнього, спричинивши йому перелом ребра й щелепи. Надалі він схопив потерпілого за шию та задушив.

Крім того, вказаний громадянин незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс.

Київська обласна прокуратура