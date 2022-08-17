Мешканця Київщини засудили до 9 років позбавлення волі за смертельне побиття громадянина

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Переяслав-Хмельницьким міськрайонним судом громадянина визнано винним та засуджено за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в січні 2022 року засуджений з метою з’ясування стосунків приїхав до потерпілого у село Шевченкове Бориспільського району.

Він зайшов до будинку, та завдав господарю не менше семи ударів по голові. Від отриманих травм чоловік помер.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура