Мешканця Київщини засуджено до 13 років за ґратами за вбивство знайомого

Published

За підтримання публічного обвинувачення Білоцерківської окружної прокуратури жителя одного з сіл Білоцерківського району визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурори довели, що у червні 2020 року між чоловіками, за місцем проживанням одного із них, та під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка.

Возможно, это изображение текст

Засуджений, взявши до рук ножа, наніс один удар потерпілому в область грудної клітини. Внаслідок отриманих травм, останній помер.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...