Мешканця Київщини засуджено до 13 років за ґратами за вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення Білоцерківської окружної прокуратури жителя одного з сіл Білоцерківського району визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурори довели, що у червні 2020 року між чоловіками, за місцем проживанням одного із них, та під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка.

Засуджений, взявши до рук ножа, наніс один удар потерпілому в область грудної клітини. Внаслідок отриманих травм, останній помер.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура