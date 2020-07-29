Мешканця Луганщини затримано при спробі «відкупитися» за вчинені кримінальні правопорушення

Аби уникнути кримінальної відповідальності за скоєні злочини, він запропонував поліцейському 500 доларів США неправомірної вигоди. Зловмисника затримано «на гарячому».

До Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація від начальника сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції Луганщини про корупційну пропозицію. 41-річний мешканець області запропонував капітану поліції хабар. За грошову «винагороду» чоловік намагався уникнути проблем із законом за скоєні крадіжки та незаконне зберігання наркотичних засобів.

Посадовець поліції відразу повідомив про пропозицію своєму керівництву та працівникам Луганського управління ДВБ НПУ.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі ГУНП в Луганській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Працівники УДВБ НПУ, слідчого управління ГУНП в Луганській області, під процесуальним керівництвом Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганщини, затримали хабародавця під час передачі поліцейському грошей — 500 доларів США. Кошти вилучено.

Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру. За підкуп посадовця поліції фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України