Мешканця Львівщини засудили на 6,5 років тюрми за торгівлю наркотиками

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 52-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно та незаконному зберіганні без мети збуту наркотичних засобів.



Як повідомили у прокуратурі Львівської області, чоловік упродовж грудня 2020 року – травня 2021 року продавав жителям Самбірського району наркотичний засіб – субітекс. Окрім цього, з метою особистого вживання, обвинувачений зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечний наркотики – канабіс.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 6 років 6 місяців з конфіскацією майна. // Діло