Мешканця Люботина підозрюють у вчиненні наруги над могилами загиблих військовослужбовців ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом незаконного заволодіння предметами, що знаходяться на могилі, з хуліганських мотивів, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 297 КК України).

Встановлено особу мешканця м. Люботин, що вчинив наругу над могилами військовослужбовців ЗСУ, які віддали своє життя, захищаючи Україну від збройної агресії рф. За даними слідства, 26 квітня цього року підозрюваний прийшов на місцевий цвинтар, до місця поховань загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Демонструючи аморальну поведінку та нехтуючи етичними засадами суспільства, зловмисник перерізав за допомогою плоскогубців проволоку та витягнув з насипу землі на могилах держаки з Державними Прапорами України, які в подальшому відніс до себе додому.

За місцем мешкання підозрюваного виявлено понад десять Державних Прапорів України. За попередніми даними, чоловік і раніше вчиняв наругу над могилами. Слідчі дії тривають, встановлюються обставини справи.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура