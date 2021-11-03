Мешканця Миколаївщини затримали за спробу підкупу поліцейського

За невжиття заходів реагування на протиправну діяльність мешканець Миколаївської області запропонував начальнику Баштанського районного відділу поліції (РВП) хабар. Поліцейський одразу повідомив про корупційну пропозицію внутрішню безпеку Нацполіції.

До начальника Баштанського РВП поліції Миколаївщини звернувся один із місцевих мешканців. Чоловік пообіцяв посадовцю поліції 15 000 гривень за те, щоб правоохоронці не вживали заходів реагування на його незаконний бізнес – видобуток піску на території району.

Про спробу підкупу підполковник поліції рапортував до Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

37-річного фігуранта відразу після передачі хабаря у службовому кабінеті поліцейського затримали працівники внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП у Миколаївській області. Надані грошові кошти вилучено.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури слідчі поліції готують вручення підозри чоловікові за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За підкуп службової особи фігурантові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України