Мешканця Миколаївського району судитимуть за замах на вбивство двох односельців

Миколаївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця смт Первомайське Миколаївського району за фактом здійснення замаху на вбивство двох своїх односельців, а також зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2024 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт зі своїм односельцем, після чого зайшовши до його домоволодіння та побачивши що там перебуває ще одна стороння особа, діючи умисно кинув їх бік наявну у нього гранату.

Внаслідок вибуху потерпілі отримали тілесні ушкодження, один з них тяжкі. Завдяки швидкому прибуттю медиків, життя обох потерпілих було врятоване.

Зловмисник перебуває під вартою.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Досудове розслідування здійснювалось ВП № 4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура