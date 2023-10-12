Мешканця Одещини, який зняв на мобільний військову техніку ЗСУ і пожалівся, що не має РПГ, увʼязнили на 5 років

Комінтернівський районний суд Одеської області визнав чоловіка винним у незаконному поширенні інформації про рух техніки Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 жовтня.

20 лютого 2023 року обвинувачений за допомогою мобільного телефону відзняв відеозапис пересування колони військової техніки ЗСУ в Одеській області. Одразу після цього він переслав відео своєму знайомому. Після цього між абонентами відбувся текстовий діалог «Ти снял?», «Ну а кто, яяя», «Бил би РПГ токо луп все».

У судовому засіданні свідок повідомив, що з обвинуваченим знайомий із дитинства. Дійсно, він відправив йому відеозапис, на якому було видно, як рухається декілька одиниць військової техніки, без розпізнавальних знаків.

Чоловік вину у скоєному спочатку не визнавав і відмовлявся що-небудь пояснювати. Але пізніше передумав. Він розповів, що того дня вийшов із собакою на прогулянку, в кінці села зайшов у посадку, а коли вийшов, то побачив, як рухається невідомий йому військовий автотранспорт, без розпізнавальних знаків. Це була спеціальна, колісна, великогабаритна техніка, зеленого кольору, що їхала в колоні, кількістю близько трьох одиниць. Обвинувачений пояснював, що злякався і тому зробив відеозйомку. Під впливом емоцій, згадавши, які події відбувалися в Україні біля Києва, він поділився відзнятим відео, в особистій переписці, в месенджері Telegram, зі своїм сусідом. Будь-кому іншому відзняте відео не відправляв, в соціальних мережах не поширював. Відео супроводжувалося текстовим повідомленням, оскільки він думав, що це рух ворожої техніки. 9 березня, коли він вчергове, збирався йти із собакою на прогулянку, до нього додому прийшли працівники СБУ і провели обшук.

Обвинувачений сказав суду, що ніколи не відмовлявся виконувати свій військовий обовʼязок, а також, що робив грошові перекази українській армії. Він не заперечує факт зйомки військової техніки та її поширення сусідові, проте він думав, що ця техніка є ворожа, і він не поширював відео у соціальних мережах.

У судових дебатах чоловік вину визнав повністю і говорив, що розкаюється.

Але суд критично оцінює доводи обвинуваченого що він думав, що відзнята ним військова техніка є ворожа. Адже чоловік не звертався до правоохоронних органів з приводу побаченого. Станом на 20 лютого 2023-го повномасштабне вторгнення РФ на територію України тривало майже року і на цей час на території Одеської області бойових дій, повʼязаних з ліквідацією наземної техніки РФ не велося. Тому обставини випадкової появи на території Одеської області в лютому цього року наземної військової техніки РФ суд виключає. Також суд критично оцінює версію обвинуваченого, що він із переляку надіслав відзнятий ним відеозапис своєму сусідові, оскільки немає жодних доказів, що цей сусід обіймає посади у військових чи правоохоронних органах і міг би запобігти вторгненню військової техніки РФ. Щодо позиції обвинуваченого, що він не поширював відзнятий ним відеозапис у соціальних мережах, а лише поділився із сусідом, то суд зазначає, що такі дії, а саме поширення відео сусідові, вже самі по собі утворюють обʼєктивну сторону кримінального правопорушення ч. 2 ст. 114-2 КК.

Суд також відхиляє доводи захисту про те, що відзняту військову техніку не можна ідентифікувати на місцевості. На відеозаписі є індивідуально визначені обʼєкти нерухомого майна, дорожня інфраструктура, тощо.

Суд не погоджується із доводами прокурора про наявність помʼякшуючої обставини, а саме щирого каяття. Матеріалами справи не підтверджується, що чоловік критично оцінював свої дії, засуджував їх та намагався залагодити свою провину. Навпаки, від початку судового розгляду, він не визнавав вину, відмовився свідчити. У подальшому його пощиція змінилася, він дав суду показання і вину визнав частково. В судових дебатах обвинувачений заявив, що щиро розкаюється. За таких обставин, суд вважає, що обвинувачений, кардинально змінюючи свою позицію, діяв виключно з метою уникнення відповідальності та ухилення від покарання.

Чоловік раніше не судимий, неодружений, за попереднім місцем роботи характеризується позитивно, проживає з непрацездатними батьками. Орган пробації вважає можливим його виправлення без ізоляції від суспільства. Станом на час розгляду справи у вересні цього року від імені обвинуваченого ЗСУ перераховано 5000 гривень. Також обвинувачений отримана подяку від колективу 61 військового мобільного госпіталю. При цьому суд не бере до уваги як доказ, що характеризує особу обвинуваченого, чеки про оплату на загальну суму 50 тисяч гривень, оскільки платником за такими документами є ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

Обираючи покарання, суд наголосив на підвищеній суспільній небезпеці дій обвинуваченого. У розпал війни він передавав інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ із негативними коментарями про можливість її знешкодження. Відтак суд відмовився призначати умовний строк.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі.