Мешканця Перемишлянщини засуджено за домашнє насильство над дружиною

За публічного обвинувачення Пустомитівської окружної прокуратури раніше судимого 38-річного чоловіка визнано винним в умисному легкому тілесному ушкодженні, домашньому насильстві та невиконанні обмежувального припису (ч.1 ст. 125, ст. 126-1, ст. 390-1 КК України).

Вироком суду його засуджено до 1 року 2 місяців позбавлення волі.

Встановлено, що в одному із сіл Перемишлянської територіальної громади засуджений проживав разом із своєю дружиною та дітьми.

Протягом тривалого часу чоловік був безробітний, часто зловживав алкоголем та вчиняв домашнє насильство над дружиною.

Зокрема, фігурант, будучи вже раніше судимим за домашнє насильство, безпричинно вчиняв конфлікти, словесно ображав та принижував жінку, залякував, нищив майно та погрожував фізичною розправою. Під час чергового конфлікту, фігурант почав бити останню, внаслідок чого заподіяв жінці легкі тілесні ушкодження .

Районним судом був виданий обмежувальний припис терміном на 6 місяців. Відповідно до якого чоловіку тимчасово було заборонено спілкуватись, наближатись та перебувати за місцем проживання жінки.

Незважаючи на це, обвинувачений продовжував приїжджати до вже колишньої дружини, словесно ображати її, принижувати та залякувати .

До набрання вироком законної сили чоловік знаходитиметься під вартою.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури