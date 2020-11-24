Мешканця Рівненщини засуджено за крадіжку в особливо великих розмірах у Києві

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 6 судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 35-річному мешканцю Рівненської області за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України).

Злочин стався на території Печерського району столиці.

Слідством встановлено, що заробітчанин з Рівненщини, шляхом проведення розвідки, аналізування складу сім’ї та їх поїздок, розробив злочинний план щодо вчинення крадіжки. Після чого, за допомогою заздалегідь підготовлених відмичок, проник до квартири та викрав 60 тис. доларів США, 20 тис. Євро, 700 тис. гривень та інші цінні речі.

Злочинцем виявився 35–річний чоловік, який працював на розташованому поруч будівництві та раніше був неодноразовий судимим, в тому числі за аналогічні злочини.

У ході слідства викрадене майно в повному обсязі повернуто потерпілому.

За принципової позиції прокуратури вироком Печерського райсуду м. Києва чоловіка визнано винним у вчиненні цього злочину та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура