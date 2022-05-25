Мешканця Рівненщини затримали на спробі «відкупитися» від кримінальної відповідальності (ФОТО)

На Рівненщині чоловік, намагаючись уникнути відповідальності за водіння у стані наркотичного сп’яніння та використання фальшивого водійського посвідчення, запропонував поліцейському хабар. Правоохоронець про корупційну пропозицію доповів працівникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Співробітники поліції Рівненщини зупинили авто, водій якого мав ознаки наркотичного сп’яніння та надав поліцейським документи з ознаками підробки. За цим фактом правоохоронці склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик.

Також внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Невдовзі до дізнавача відділення поліції №1 Рівненського РУП звернувся вищезазначений водій — 33-річний мешканець Рівненщини — та запропонував 2 000 доларів США як «винагороду» за уникнення кримінальної відповідальності та повернення вилученого авто.

Про корупційну пропозицію капітан поліції відразу рапортував керівництву та до Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За матеріалами УДВБ слідчі ГУНП в Рівненській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Правоохоронці затримали фігуранта відразу після передачі ним хабаря у службовому кабінеті поліцейського. Гроші вилучено.

Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру. Хабародавцю може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Варто зазначити, що з початку 2022 року за ініціативи Рівненського управління ДВБ НПУ розпочато 25 кримінальних проваджень за спробу підкупу співробітників поліції, 11 фігурантам уже вручено підозри.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України