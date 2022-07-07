Мешканця Роздільної засудили за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своєму кумові

За скоєне 34-річному чоловіку суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Подія сталася під час застілля в період новорічних свят. Після значної кількості вжитого алкоголю між громадянами виникла сварка, в ході якої гість вдарив господаря оселі кухонним ножем у живіт. Дружина постраждалого одразу викликала «швидку» та поліцію. Пораненому медики вчасно надали допомогу, чим врятували йому життя.

Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку, зібрали доказову базу його винуватості в умисному спричинені тяжкого тілесного ушкодження потерпілому і скерували справу до суду за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Обвинуваченого суд визнав винним і засудив до п’яти років позбавлення волі.

Роздільнянський районний відділ поліції в Одеській області