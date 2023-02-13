Мешканця Самбірщини судитимуть за вбивство знайомого на ґрунті ревнощів

За процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 43-річного чоловіка за фактами умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року в одному із сіл Самбірського району обвинувачений, перебував у житловому будинку своєї сестри разом із 62-річним знайомим. Розпиваючи алкогольні напої на ґрунті ревнощів між чоловіками виник конфлікт.

В ході суперечки, фігурант, взяв ніж та наніс ним декілька ударів у груди потерпілого. Від отриманих травм останній помер на місці події.

Після скоєного чоловік направився додому, але по дорозі був затриманий працівниками поліції. Під час затримання правоохоронці виявили та вилучили у нього два ножі, які відповідно до висновку експерта належать до категорії холодної зброї.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Самбірського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури