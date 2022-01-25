Мешканця Сновська на Чернігівщині підозрюють у підпалі церкви та скоєнні крадіжок

Співробітники Корюківського відділу поліції викрили мешканця Сновська, який підозрюється у підпалі церкви та скоєнні низки крадіжок з храму та господарств місцевих мешканців.

22 січня до поліції надійшло повідомлення про пожежу храму в м. Сновськ. Настоятель церкви заявив поліцейським про зникнення коштів у сумі 3000 гривень зі скриньки для пожертв.

Того ж дня поліцейські встановили, що до злочинів може бути причетний 16-річний мешканець Сновська. Хлопець проник до церкви, розбивши вікно та викрав кошти. Щоб приховати сліди злочину, вчинив підпал у кількох приміщеннях храму.

В ході розслідування поліція встановила, що зловмисник також причетний до скоєння низки крадіжок з господарств місцевих мешканців. Із заявами до поліції про зникнення різноманітних побутових речей і велосипеду звернулися ще четверо громадян.

24 січня поліція під процесуальним керівництвом прокуратури повідомила хлопцю про підозру у скоєнні злочинів, передбачених:

Частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення, або пошкодження майна шляхом підпалу), що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років;

Частинами 2 та 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно та крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області