Мешканця Солом’янського району столиці судитимуть за вчинення домашнього насильства відносно матері

Погрожуючи фізичною розправою, чоловік відбирав у 61-річної родички зарплату та витрачав її на алкогольні напої. За вчинення протиправних дій у родині киянину загрожує до двох років ув’язнення.

Протягом останніх двох років до Солом’янського управління поліції від місцевої жительки систематично надходили повідомлення про конфлікти з сином. На адресу мешкання родини на бульварі Вацлава Гавела неодноразово виїжджала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства та документувала правопорушення.

У ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці з’ясували, що 41-річний киянин, погрожуючи фізичним насиллям, постійно відбирає у матері заробітну плату та витрачає її на алкогольні напої. Також під час конфліктів чоловік не лише словесно ображав, а й декілька разів ударив родичку. Дільничні офіцери поліції щоразу відвідували родину та проводили із дебоширом роз’яснювальну роботу щодо недопущення протиправних дій відносно близьких та рідних.

У результаті працівники поліції склали на кривдника 82 протоколи за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли 22 термінових заборонних приписи.

Оскільки чоловік продовжував систематично вчиняти домашнє насилля дільничні офіцери поліції зібрали матеріали, на підставі яких слідчі Солом’янського управління поліції розпочали досудове розслідування кримінальних проваджень за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі матеріали з обвинувальними актами по двох кримінальних провадженнях направлені до районного суду для прийняття рішення щодо притягнення дебошира до відповідальності.

Поліцейські столиці нагадують киянам: якщо постраждали від домашнього насильства, обов’язково звертатися до найближчого відділу поліції або за спецномером 102, аби правоохоронці могли швидко відреагувати на такий факт, допомогти та притягнути кривдника до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва