Мешканця Старобільщини засуджено до 14 років 6 місяців позбавлення волі за умисне вбивство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Старобільської окружної прокуратури Луганської області ухвалено вирок 40-річному мешканцю села Титарівка на Старобільщині за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство та умисне вбивство за обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, п. 13, ч. 2 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у травні 2018 року між засудженим та його знайомим під час спільного вживання алкоголю стався конфлікт, що закінчився ножовим порізом шиї. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні зі значною крововтратою, його життя медикам вдалося врятувати.

Під час судового розгляду обвинувального акту за цим фактом за клопотанням сторони захисту, не зважаючи на заперечення прокурора у кримінальному провадженні, судом було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Перебуваючи на волі, обвинувачений знову вчинив умисне вбивство у селі Половинкине на Старобільщині. У січні 2020 року під час сварки на ґрунті раптових неприязних відносин він побив товариша по чарці, завдавши 13 ударів кулаком по голові, а потім задушив.

Сватівський районний суд Луганської області, оцінивши докази зібрані в ході досудового розслідування обох особливо тяжких злочинів, які надавалися стороною обвинувачення, призначив особі покарання у вигляді 14 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)