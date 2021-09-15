Мешканця Старобільського району, який вночі пограбував літню жінку, засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі

Біловодським відділом Старобільської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням мешканця смт Біловодськ Старобільського району у вчинені насильницького грабежу, поєднаного із проникненням у житло (ч. 3 ст. 186 КК України).

Під час судового розгляду встановлено, що вночі 24 травня 2021 року 52-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зламав замок на вхідних дверях та проник до житлового будинку 75-річної місцевої мешканки. Він змусив літню жінку лягти на підлогу, дізнався, де вона зберігає грошові кошти, а заволодів всіма її заощадженнями у сумі 1200 гривень.

Вироком Марківського районного суду Луганської області за принципової позиції прокурора обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 2 Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Біловодського відділу

Старобільської окружної прокуратури)