Мешканця столиці підозрюють у шахрайському заволодінні земельною ділянкою на Київщині вартістю понад ₴600 тис.

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури повідомили про підозру громадянину у заволодінні чужим майном шляхом обману та використанні підробленого документа (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на підставі підробленого документа Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зареєстрував за собою право власності на земельну ділянку площею 0,1 га на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району.

Вартість вказаної землі складає понад 600 тис грн.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура