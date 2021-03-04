Мешканця столиці судитимуть за самовільне захоплення земельної ділянки на березі озера Срібний Кіл

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 завершено досудове розслідування відносно мешканця столиці за фактом самовільного зайняття земельної ділянки в охоронній зоні озера Срібний Кіл (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Як установлено у ході слідства, чоловік, діючи всупереч нормам законодавства, не маючи жодного правовстановлюючого документа, самовільно зайняв земельну ділянку на березі озера Срібний Кіл.

На займаній ділянці, яка є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності, підприємець звів майданчик з альтанками, пристосований для функціонування закладу громадського харчування, та здавав його в оренду.

Своїми діями обвинувачений завдав територіальній громаді міста Києва збитків на понад 2,6 млн грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Крім того, прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків на вищевказану суму.

Київська міська прокуратура