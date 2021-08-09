Мешканця Сумщини викрили у зберіганні наркотиків та розповсюдженні порно

В ході відпрацювання оперативної інформації, співробітники управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчі Конотопського районного відділу поліції, під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури, викрили чоловіка, який за місцем мешкання зберігав та розповсюджував порнографію.

Правопорушником виявився 41-річний мешканець міста Конотоп. Під час проведення обшуку, у нього за місцем мешкання було виявлено та вилучено ноутбук та мобільний телефон, на якому зберігалися файли з порнографією, у тому числі дитячої.

Крім того, правоохоронці виявили у чоловіка марихуану у висушеному вигляді, вагою приблизно 10 грамів.

Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», ч. 1 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» та ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області