Мешканця Сєвєродонецька судитимуть за викрадення коштів Норвезької ради у справах біженців в Україні, передбачених для виплати ВПО

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Сєвєродонецьк, який шляхом несанкціонованого втручання в базу даних викрав грошові кошти у розмірі 50 тис. гривень, передбачені для виплати особам, що їх потребують (ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 185 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року менеджер Представництва Норвезької ради у справах біженців (NRC) в Україні, маючи доступ до автоматизованої системи обліку гуманітарної організації, незаконно змінював особисті дані внутрішньо переміщених осіб, які звернулись за отриманням грошової допомоги. У подальшому, на підставі отриманих на ім’я інших осіб документів, одержував готівкові кошти в банківських установах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області та Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)