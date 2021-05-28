Мешканця Сєвєродонецька засуджено до 8 років позбавлення волі за вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області 37-річного місцевого мешканця визнано винним у вчиненні умисного вбивства та засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду прокурори довели, що у січні 2021 року обвинувачений під час вживання алкогольних напоїв зі своїм 40-річним знайомим під час раптово виниклого конфлікту завдав йому один удар кухонним ножем в область серця. Від отриманого колото-різаного поранення потерпілий помер на місці.

Сторона обвинувачення надала суду беззаперечні докази вчинення обвинуваченим інкримінованого злочину. Його вина повністю підтверджена висновками судових експертиз та показаннями свідків.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області, дослідивши матеріали, погодився з доводами окружної прокуратури.

Довідково: наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури