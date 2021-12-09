Мешканця Сєвєродонецька затримали за напад на поліцейського

Раніше судимого за майнові злочини чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Вчора близько першої години ночі до чергової частини поліції м. Сєвєродонецька надійшло повідомлення поліцейського батальйону ГУНП в Запорізькій області, які наразі допомагають у забезпеченні публічної безпеки на території Луганської області, про напад на правоохоронця 26-річного сєвєродончанина.

Встановлено, що під час несення служби у складі наряду поліцейські помітили молодика, який, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, голосно висловлювався грубою нецензурною лайкою. На зауваження поліцейського чоловік вдарив правоохоронця в обличчя.

Даний факт внесений до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Луганської області