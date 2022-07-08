Мешканця Запоріжжя викрили у розробці ресурсів для трансляції проросійських каналів

Фігурант надавав доступ користувачам до перегляду заборонених на території України каналів, що пропагують війну та насильство. Телемовлення окупанта чоловік транслював задля власного заробітку. За скоєне йому може загрожувати до п’яти років за ґратами.

Протиправну діяльність чоловіка викрили співробітники кіберполіції Запорізької області спільно з слідчими обласного управління Служби безпеки України.

36-річний фігурант створив та адміністрував 6 вебсайтів, на яких надавав доступ до телеканалів, мовлення яких заборонено в Україні. Він транслював пропаганду, фейки та заклики до геноциду українців задля отримання заробітку. Налаштована на сайтах реклама приносила правопорушнику щонайменше 6 тисяч доларів на місяць.

В оселі чоловіка правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України